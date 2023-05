A Formia arriva il Roller Cross- Speed, per una due giorni adrenalinica

Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 maggio a Formia, la 3^ tappa del Trofeo Lazio di Pattinaggio in linea specialità Freestyle con disciplina Roller Cross e Speed Slalom e la 1^ edizione del Skate Street Contest. L’evento patrocinato dal Comune di Formia, dal Coni Lazio, dalla Fisr Lazio, dall’Endas è organizzato dall’Asd One Line (l’associazione sportiva gestita dall’allenatore Tommaso Conte che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati nelle competizioni regionali e nazionali).

Nella bellissima cornice di piazza Aldo Moro con vista mare della città prenderà vita una due giorni adrenalinica con oltre 200 partecipanti. L’evento è una tappa regionale con funzione di selezione e qualificazione per la prossima competizione nazionale targata Coni e per la selezione degli atleti che parteciperanno il 16 settembre alla prima edizione del Roller Skating Festival di Napoli (evento nazionale Fisr). Il Trofeo è una gara tecnica divisa in diverse categorie e settori dove i partecipanti dovranno attraversare degli ostacoli di varia difficoltà. Finiti i diversi settori, sarà stilata una classifica per le diverse categorie partecipanti e verrà fatta la premiazione. Si parte sabato alle 9 mentre in serata, alle 20.30, si terrà il 1^ Skate Street Contest, dove diversi atleti si esibiranno in dimostrazioni su rampe e tubi di ferro in un minuto cadauno di espressioni artistiche. A seguire dimostrazioni di pattinaggio acrobatico e classic.

La domenica si terrà la gara regionale per il trofeo Lazio disciplina Roller cross con partenza di 4 ragazzi in batteria che affronteranno un percorso a ostacoli di rampe e tunnel. Solo i più veloci e preparati tecnicamente passeranno il turno e punteranno alla finale. A seguire la terza tappa di Speed Slalom dove a turni di 2 ragazzi alla volta si sfideranno in un percorso a conetti attraversando degli ostacoli di varia difficoltà per non prendere delle penalità.

Partner dell’evento l’asd Fiera dello sport Sebs, Il Roller Skating Festival, lo Snowclub One Radio Show Italia. Appuntamento il 27 maggio a Formia per una due giorni indimenticabile.