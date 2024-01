Shibumi Dojo Karate riparte dopo le feste: aperte di nuovo le iscrizioni per i corsi dei bambini

Con l’arrivo del nuovo anno sono riprese le attività della Shibumi Dojo Karate nella palestra di via dei Romani 7, nella zona di largo Ilaria Alpi a Latina. Dopo la pausa per le festività natalizie insegnanti e atleti sono infatti pronti a ripartire per affrontare la seconda parte della stagione e già da questa settimana sono riprese le lezioni per i bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni.

Anche per questo 2024 la Shibumi Dojo Karate è quindi pronta ad accogliere i vecchi atleti e quanti per la prima volta vogliono abbracciare questa disciplina; sono state infatti riaperte le iscrizioni per i corsi riservati ai bambini. Corsi che sono sotto la supervisione di Luisa Frighi e Ivan Rosa che prima di essere insegnanti sono stati atleti con esperienza internazionale e oggi si dedicano al karatè, agonistico e non, puntando sulla crescita dei bambini e dei ragazzi a 360 gradi.

Le lezioni della Shibumi Dojo Karate, previste il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.15, sono pensate per aiutare a sviluppare nei giovani atleti concentrazione, autostima, forma fisica e disciplina attraverso attività legate sia al karate che al gioco-sport specie nei più piccoli e nei bambini che iniziano come principianti.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 349/5475576 o consultare il sito www.shibumidojo.com