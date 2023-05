Karate, pioggia di medaglie per la Sakura Latina al campionato nazionale Fesik Agonisti

Pioggia di medaglie per la Sakura di Latina alla prova Campionato Nazionale Fesik Agonisti di Karate, dedicato ad atleti over 15 che si è tenuta al Palaterme di Montecatini. All’evento erano presenti oltre 1000 atleti, per un totale di 101 società provenienti da tutta Italia con la Sakura che nel kata shotokan è riuscita a raggiungere il quarto posto, affiancando società storiche della federazione.

E dalla Toscana la società pontina è tornata con 2 campioni italiani e 2 vice campioni e 2 medaglie di bronzo. Dal kumite sono arrivati altri 2 titoli di vice campione e 3 medaglie di bronzo. Nella Coppa Italia, gara riservata agli atleti che nel Campionato si classificano dopo il quarto posto, gli atleti di Latina hanno vinto 1 medaglia d’oro, 2 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo.

Un trionfo importante che testimonia l'impegno che dura da anni e che suggella una qualità crescente di questa società che, seppur giovane, è ormai matura e consolidata.

I risultati

CAMPIONESSE ITALIANE: Francesca Mancini, Kata Shotokan femminile juniores cintura da bianca a verde; Sabrina Tucci, Kata all styles veterani femminile cintura nera.

VICE-CAMPIONESSE ITALIANE: Silvia De Angelis, Kata Shotokan femminile seniores veterani da Bianca a verde; Valentina Simula, Kata all styles veterani femminile cintura nera; Silvia De Angelis, Kumite sanbon seniores fino a cintura verde open di peso; Francesca Mancini, Kumite sanbon juniores fino a cintura verde open di peso.

MEDAGLIE DI BRONZO: Giulia Guidi, Kata Shotokan femminile juniores cintura blu e marrone; Riccardo Lukic, Kumite sanbon juniores cinture nere oltre 80 kg; Team Mandatori De Angelis Mancini, Kumite sanbon femminile Junior senior cinture da blu a nera; Team Cabassi Castaldi Coletti Lukic, Kumite a rotazione maschile Junior senior cinture da blu a nera; Team Chillemi Zingarelli Veneruso, Kata maschile all styles cadetti cinture da blu a nera.

MEDAGLIA D’ORO COPPA ITALIA : Alessia Mandatori, kata Shotokan femminile cintura nera juniores.

MEDAGLIE D’ARGENTO COPPA ITALIA: Lorenzo Veneruso, kata Shotokan cadetti maschile cintura blu marrone; Lorenzo Veneruso, cadetti blu marrone -65 kg cintura blu e marrone;

MEDAGLIA DI BRONZO COPPIA ITALIA: Alessia Mandatori, kata shotokan femminile cintura nera all ages.

A questi si aggiungono le ottime le prestazioni di Marta Caiazzo, Martina Coriddi, Gretamaria Fruttero, Gloria Gasparutti, Biancamaria Girardi, Maria-Luiza Ignatescu, Marta Pirri, Sara Sebastiani, Simone Tucci.