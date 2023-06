Sport Estate Games, la terza edizione sul lungomare di Latina

Una settimana al via della terza edizione del Trofeo Sport Estate Games, l'evento che coinvolge gli stabilimenti balneari ogni venerd' di luglio. La finale per decretare lo stabilimento vincitore del Trofeo 2023, si terrà il 4 agosto. Dal lontano 2012 la manifestazione “Sport Estate”, organizzata da Opes Latina, anima ed arricchisce l’offerta sportivo turistica del territorio pontino ed anche quest’anno, darà seguito all’iniziativa, nella versione itinerante inaugurata due estati fa.

Il “III° Trofeo Sport Estate Games”, è organizzato dal comitato provinciale Opes Latina e promosso da Città Sport e Cultura, gode del patrocinio del Comune di Latina, del Coni Lazio e Cethegus. Il progetto rivolto alla marina di Latina, coinvolgerà gli stabilimenti balneari a partire dal 7 luglio 2023, con un’offerta ludico-sportiva variegata e visibilità per gli esercenti coinvolti.

“Stiamo dando seguito ad un progetto iniziato due anni fa, che sta divenendo una tradizione territoriale. L’attenzione va al potenziamento del lungomare di Latina – commenta Davide Fioriello segretario generale Opes - Un format che da seguito alla storica kermesse, dedicata allo sport in tutte le sue forme ed espressioni, che da ben undici edizioni è promotrice delle attività sportive in città nel periodo estivo. Da due anni Sport Estate è stata inquadrata in un’ottica più ampia, quella dei Games, dilazionando l’evento su più giornate e dobbiamo dire essersi rivelata un successo, con il coinvolgimento del 90% delle strutture

presenti”.

Il Trofeo Sport Estate Games propone anche quest’anno sei attività, di facile realizzazione, dedicate a ragazzi ed adulti partire dai 14 anni in su, tra cui il tiro al canestro, le bocce, il calcio balilla, il ping-pong, la briscola e la play-station. Per i più piccoli non mancherà il coinvolgimento nelle prove.

“Stiamo ultimando il tutto per la partenza – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Siamo certi che anche in questa terza edizione, i games sapranno regalare tanta soddisfazione. Negli ultimi due anni - spiega Valerio - hanno partecipato centinaia di giovani e anche tanti adulti, segno che la città è ricettiva”.

A prendere parte all’iniziativa Opes già tantissimi stabilimenti. Saranno proprio le sfide tra i lidi ad eleggere i finalisti che si metteranno in gioco, per decretare il vincitore di questa 3°edizione. Il Trofeo in palio, ovvero una scultura artigianale dal grande valore, lascerà la struttura dell’Oasi di Ambra – Camping Rio Martino, vincitrice della 2°edizione e sarà rimesso in palio, come un testimone. Il Trofeo Sport Estate Games è infatti improntato in un’ottica a lungo termine, dando continuità all’iniziativa ed alle attività negli anni, come un vero e proprio simbolo estivo.

Chi sarà lo stabilimento che si aggiudicherà la III° Edizione del Trofeo? È possibile iscriversi gratuitamente al torneo o presso gli stabilimenti aderenti o su WhatsApp al 350 074 4212. Per maggiori informazioni seguire i canali ufficiali social Sport Estate, Opes Latina ed il sito www.opeslatina.it.