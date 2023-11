Aprilia Racing, quando il MotoGP passa in ospedale

La moto ufficiale del team Aprilia Racing da oggi fino a martedì 21 novembre in esposizione all’Ospedale Città di Aprilia. La possibilità per tanti appassionati di motociclismo, di ammirare L’ambita due ruote, impegnata nel campionato mondiale di MotoGP.E’ guidata dai piloti ufficiali Maverick Viñales e Alex Espargarò.

L'iniziativa resa possibile Lifenet Healthcare, il gruppo sanitario cui fa capo l'Ospedale Città di Aprilia, che è anche è Official Medical Partner di Aprilia Racing per la stagione MotoGP 2023. In ogni circuito, Lifenet fornisce un team altamente qualificato di medici e fisioterapisti in grado di trovare la risposta più efficace possibile ad ogni tipo di problema sanitario e garantire il tempestivo recupero fisico di piloti, tecnici, meccanici e in generale di tutti i membri della squadra di Noale, anche avvalendosi di servizi di telemedicina.

Per l'occasione è stato indetto il contest gratuito: chi indovinerà nell'ordine corretto i nomi dei cinque piloti che taglieranno il traguardo nella gara in programma il 26 novembre, vincerà una visita esclusiva negli stabilimenti Aprilia di Noale.

Questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha inaugurato l'esposizione al pubblico insieme al il fondatore di Lifenet Healthcare Nicola Bedin, il direttore commerciale e marketing Mariacarlotta Ribaldini, il direttore generale della struttura di via delle Palme, Gabriele Coppa, il consigliere regionale e vicepresidente Commissione Sanità Regione Lazio Angelo Tripodi.

"Un evento di rilievo - sottolinea il sindaco Principi - non solo per gli appassionati di Moto GP ma per la nostra città. Lifenet Health, che ha dimostrato sin dall'acquisizione della struttura una forte attenzione per il nostro territorio, ha dato prova ancora una volta di volersi aprire alla città, non solo attraverso iniziative in ambito sanitario, ma come promotore attivo di eventi in ambito sportivo e sociale. Una bella realtà che porta lustro al nostro territorio".