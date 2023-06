Nuoto, la grande stagione della Polisportiva Slim Cisterna

Chiusura di stagione spumeggiante per la Polisportiva Slim Nuoto di Cisterna, che nel circuito UISPistinta per la costante partecipazione agli eventi sportivi riportando successi nelle varie tappe. Dopo il primo posto per la società nel trofeo regionale Swim and Win del 27 maggio a Frosinone, la stagione sportiva si è chiusa con la partecipazione al 55° campionato nazionale di nuoto che si è svolto dal 16 al 18 giugno a Riccione.

L’evento, organizzato molto bene dalla UISP nazionale e diretto da Marco Raspa, ha ospitato 2.200 atleti provenienti da tutta Italia. Per la Polisportiva Slim Nuoto si è distinto nella categoria esordienti Federico Di Pietro di appena nove anni. Federico si è affermato come campione italiano nei 50 mt rana e ha ottenuto anche la medaglia d’argento nei 100 mt.



Il dirigente della società Armando Razza e l’allenatore Guido Cenci si dicono soddisfatti dei loro atleti per l’impegno e la costanza dimostrati. Un gruppo affiatato che ha attirato la corte, neanche troppo velata, degli allenatori di altre società minori, vista l’ottima preparazione raggiunta dai ragazzi durante tutto il percorso sportivo.La società, sulla scia del traguardo raggiunto, intende confermare il proprio impegno per raggiungere nuovi obbiettivi.