Sara Campagnaro e Asya di Mambro: le nuove stelle della scuola dell'acrobatica aerea volano alla Coppa Italia 2023

L'Asd Elevarte celebra il talento e la passione di due straordinarie allieve, Sara Campagnaro (9 anni) e Asya di Mambro (10 anni),che si sono distinte nella Coppa Italia 2023. Le due talentuose atlete hanno conquistato un glorioso bronzo con un brillante "double sul cerchio", guadagnandosi una qualificazione per il Campionato Nazionale 2023/2024.

L'Asd Elevarte, fondata e diretta da Consuelo dell’Unto e Christian Avvisati, rispettivamente insegnanti di acrobatica aerea e acrobatica, è diventata un centro di eccellenza in breve tempo, incoraggiando alla crescita dei suoi talenti, come testimoniano Sara e Asya. Un ringraziamento speciale va alla palestra Il Chiodo di Latina e all'Asd Gymnova: entrambi hanno giocato un ruolo cruciale nel percorso di queste atlete. La Ppalestra Il Chiodo ha offerto un luogo ideale per l'allenamento, mentre l'Asd Gymnova ha dato la possibilità alla Asd Elevarte di emergere e farsi un nome.

Questo terzo posto alla Coppa Italia di Acrobatica Aerea è un grande successo per le due ragazze e per l'intero team. Rappresenta un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento dell'acrobatica aerea come uno sport che richiede forza, abilità, disciplina e, naturalmente, un po' di audacia. Non vediamo l’ora di sostenerle nel loro viaggio verso il Campionato Nazionale 2023/2024 dove sicuramente daranno ancora molto di cui parlare e senza dubbio, porteranno in alto l'arte dell'acrobatica aerea e faranno onore all'Asd Elevarte.