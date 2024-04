Benacquista Assicurazioni Latina, Mayfield: "Con Verona dovremo essere uniti e lottare fino alla fine"

In occasione della giornata 8 della Fase a Orologio, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket se la dovrà vedere con un'altra formazione di vertice del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West: la Tezenis Verona. I nerazzurri riceveranno gli scaligeri al Palasport di Cisterna di Latina alle ore 19:00 di sabato 6 aprile 2024.

Verona è una formazione di alto livello, che occupa meritatamente la quarta posizione in classifica con 36 punti e che, reduce dalla vittoria casalinga del turno precedente, punta a conquistare un ulteriore successo.

Sul fronte Benacquista, dopo il blitz a Cento di sabato scorso, che ha permesso ai pontini di smuovere la propria posizione in classifica, l'entusiasmo e la voglia di non mollare sono aumentate. La sfida con Verona sarà determinante, i punti in palio sono preziosi e la squadra nerazzurra scenderà in campo, supportata dal proprio pubblico, pronta a combattere su ogni pallone e fino all'ultimo secondo.