Basket, Latina ospita Treviglio. Prima davanti al proprio pubblico per coach Sacco

Gara proibitiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che tra le mura amiche del PalaBianchini oggi, domenica 19 novembre, alle 18 riceve la Gruppo Mascio Treviglio in occasione della decima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Sarà il primo incontro sul parquet del palazzetto di via dei Mille per coach Sacco alla guida del team nerazzurro, reduce dall’esordio della scorsa settimana sul campo di Casale Monferrato. I nerazzurri con soli due punti in classifica sono chiamati a una partita difficilissima, sulla carta. Treviglio è una squadra di prima fascia, con un roster di alto livello e che attualmente occupa la quarta posizione in classifica a quota 12 punti. La formazione guidata da Coach Finelli arriva a Latina dopo la vittoria casalinga ottenuta nel turno precedente sulla Juvi Cremona.

Le dichiarazioni del pre-partita

“Giochiamo contro una squadra di prima fascia, con una panchina lunghissima, composta da giocatori di esperienza decennale, e “lunghi” pericolosi anche da oltre l’arco, quindi rispetto alla precedente gara contro Casale, si alza il tasso di difficoltà - ha detto oach Giancarlo Sacco alla vigilia della gara -. Questo test è più impegnativo, ci viene, quindi, richiesto di cercare di confermare, e possibilmente migliorare, l’energia, l’atteggiamento, la concentrazione e la qualità del gioco espressi domenica scorsa, e mantenerli per tutti i 40 minuti”.

“Come gruppo stiamo costruendo ogni giorno qualcosa in più e questo ci aiuta a migliorare - ha detto Frank Gaines -. Domenica con Treviglio saremo pronti ad approcciare la gara con aggressività e senza paura e non ci arrenderemo fino alla fine, ma abbiamo anche bisogno che i tifosi siano presenti al palazzetto in gran numero per incoraggiarci e darci energia.