Latina basket contro Orzinuovi, Cicchetti: "Servirà grande intensità per mantenere il trend positivo"

Penultima giornata della seconda fase di qualificazione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che si prepara ad affrontare la trasferta in terra bresciana per sfidare a domicilio l'Agribertocchi Orzinuovi. Palla a due domenica 14 aprile alle ore 18:00 sul parquet del PalaBertocchi.

Una gara di grande rilevanza per entrambe le compagini, che stanno cercando conquistare un posto nella poule salvezza. Latina è attualmente penultima con 14 punti nel Girone Verde, medesima situazione per Orzinuovi nel Girone Rosso, ma a quota 18. I due punti in palio sono preziosi e renderanno sicuramente la sfida avvincente.

La Benacquista è reduce da due successi consecutivi, di cui l'ultimo al fotofinish (71-70 vs Verona) e s'impegnerà al massimo per allungare la striscia positiva. Anche per il team guidato da Coach Zanchi l'ultimo turno è stato deciso nei secondi finali, ma il risultato ha premiato Treviglio (79-78) e questo renderà Orzinuovi ancora più motivata.

Ex dell'incontro lo statunitense DeMario Mayfield che ha vestito la maglia della formazione bresciana dall'inizio della stagione fino ai primi di dicembre 2023, quando si è trasferito alla Benacquista.

Il PalaBertocchi ha visto cadere formazioni di alto livello come Cantù, all'inizio della fase a orologio, e Torino, alla settima giornata. Per i nerazzurri, quindi, non sarà una trasferta semplice, ma la voglia di combattere per il raggiungimento dell'obiettivo è grande, a prescindere dall'avversario, e scenderanno sul parquet con grinta e determinazione.