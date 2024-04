Serie A2: Latina non passa a Orzinuovi. Sarà decisiva l'ultima giornata

Non passa sul parquet del PalaBertocchi di Orzinuovi la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che si arrende ai padroni di casa (91-76) al termine di una partita difficile e molto fisica. Per i nerazzurri una gara in salita soprattutto nei primi due quarti e che, nonostante la buonissima reazione avuta nel terzo quarto di gioco, non sono riusciti a ribaltare in modo definitivo le sorti del match.

Considerando che l'attuale situazione in classifica vede la compagine pontina a quota 14 punti (in penultima posizione), come Monferrato (ultima) e Agrigento (terzultima) e che ha lo scontro diretto favorevole con Monferrato, si dovranno attendere i risultati della prossima e ultima giornata della Seconda Fase di Qualificazione per sapere se Latina riuscirà a partecipare alla successiva "Fase Salvezza".

Domenica prossima Latina riceverà Forlì (capolista del Girone Rosso), Monferrato ospiterà Chiusi (in corsa con Orzinuovi nel Girone Rosso per evitare l'ultimo posto in classifica) e sul campo di Agrigento arriverà proprio Orzinuovi. Sarà un ultimo turno decisivo.

Il prossimo appuntamento è per domenica 21 aprile 2024 alle ore 18:00 nuovamente al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la capolista del girone Rosso Unieuro Forlì in occasione della nona, ultima e decisiva giornata della Fase a Orologio.

Agribertocchi Orzinuovi - Benacquista Assicurazioni Latina 91-76 (30-24, 20-13, 17-27, 24-12)

Agribertocchi Orzinuovi: Paul Jorgensen 30 (9/11, 3/4), Grant Basile 23 (8/12, 0/4), Alessandro Bertini 12 (2/4, 2/4), Giovanni Gasparin 9 (0/0, 3/4), Ennio Leonzio 9 (0/2, 2/5), Nicolas Alessandrini 6 (1/2, 1/3), Emanuele Trapani 2 (0/0, 0/3), Ruben Zugno 0 (0/0, 0/1), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Grant Basile 18) - Assist: 17 (Paul Jorgensen 5)

Benacquista Assicurazioni Latina: Salvatore Parrillo 22 (2/3, 5/8), Ivan Alipiev 17 (4/8, 2/7), Demario Mayfield 14 (3/5, 2/5), Alexander Cicchetti 13 (6/10, 0/0), Gabriele Romeo 6 (3/10, 0/3), Samuele Moretti 4 (2/6, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/1, 0/2), Jacopo Borra 0 (0/1, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Zangheri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Ivan Alipiev 12) - Assist: 14 (Gabriele Romeo 5)