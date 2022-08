Aprilia, sconfitta col Roma City in Coppa Italia

Inizia con una sconfitta la stagione dell'Aprilia. I pontini, reduci da una serie di cambiamenti sul mercato e in panchina - con la squadra affidata a Centioni dopo due mesi di preparazione con Olivera - perdono 3 a 1 contro il Roma City. Nella sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, le Rondini passano in svantaggio al 28' con Raffini: si chiude così il primo tempo. Nel secondo ci prova Laghigna a riaprire i giochi con il rigore segnato al 5'. Appena 5 minuti dopo, però, De Mutiis riporta i suoi avanti. Al 15' il tris con Cabella a chiudere definitivamente i giochi.

Aprilia - Roma City 1-3

MARCATORI: Raffini rig. 28’pt (R), Laghigna rig. 5’st (A), De Mutiis 10’st (R), Cabella 15’st (R)