Pedone: "All'Aprilia per riscattarmi"

L'Aprilia ha annunciato l'arrivo del centrocampista classe 1999 Alessio Pedone. Queste le sue prime parole: “Le mie sensazioni sono molto positive e sono molto contento di essere approdato qui ad Aprilia, c’è voluto un attimo per accettare questa proposta e sono pronto a mettermi a disposizione della squadra per cercare di arrivare il più in alto possibile mentre a livello personale vorrei riscattare la stagione difficile dello scorso anno”.