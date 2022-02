Aprilia in campo per il recupero contro il Gladiator: appuntamento a mercoledì

Tempo di recuperi per il girone G della Serie D. Domani, 16 febbraio, l'Aprilia sfiderà il Gladiator per il recupero della 18esima giornata. Il match, rinviato a gennaio, sarà disputato proprio a cavallo tra la 20esima giornata e la 21esima. Un'occasione importante per mister Galluzzo: la squadra infatti è reduce da un momento negativo fatto di sconfitte e pareggi. Allo stesso modo scenderanno in campo anche Vis Artena-Muravera (13esima giornata), Team Nuova Florida-Sassari Calcio Latte Dolce (16esima giornata), Giugliano Calcio-Cynthialbalonga (17esima giornata) e Real Monterotondo Scalo-Cassino (18esima giornata).