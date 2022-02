Atletico Lazio, rivoluzione mercato: "Giocatori lasciati liberi di andar via"

Rivoluzione in casa Atletico Lazio. Dopo aver annunciato l'arrivo di vari giocatori durante il mercato invernale, la società ha deciso di lasciare liberi i vari professionisti di accasarsi altrove, per puntare su una rosa giovane nelle restanti 13 gare di campionato. La situazione di classifica è infatti sempre più difficile: 0 punti in 17 gare costringono il club all'ultimo posto. Il comunicato ufficiale:

"Con la chiusura dell'ultima sessione di mercato la società Atletico Lazio comunica di aver dato il via libera e di aver dato la possibilità di accasarsi altrove a diversi calciatori di prima fascia che erano stati inseriti in organico nel mercato di riparazione. Nel tentativo di cercare di migliorare la situazione di classifica. Le difficoltà logistiche e la difficile situazione tecnica ci hanno portato pero' a cambiare strategia dando la possibilità a diversi giovani di mettersi in mostra ed onorare sempre con grande professionalità la nostra maglia. Rimane all'occhio di tutti comunque il grandissimo lavoro che ha svolto il nostro direttore sportivo Filippo Di Marco riuscendo a portare con un budget ridotto e con una situazione molto delicata anche se per poco calciatori di grande spessore tecnico. La sua grande professionalità e soprattutto competenza nell'organizzazione ci hanno dato la possibilità di crescere tantissimo soprattutto a livello organizzativo. Merita sicuramente altri palcoscenici. Detto questo la nostra correttezza sarà sempre alla base di tutto ed insieme a tutto il direttivo si è deciso di investire sui giovani in queste ultime 13 partite dando a loro la possibilità di mettersi in evidenza in un campionato difficile e complicato come quello dell' eccellenza Laziale. Siamo consapevoli di averci messo tutto il cuore e l'impegno possibile. Noi ci saremo e ripartiremo più forti di prima".