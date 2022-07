Aprilia, Bianchi: "Da mister Olivera posso imparare tanto"

Tra i giocatori che faranno parte della rosa dell'Aprilia nella prossima stagione c'è anche Giuseppe Bianchi, centrocampista classe 2002. Queste le prime parole dopo la firma: “Sono molto felice di rinnovare qui con l’Aprilia. Mi trovo molto bene qui perché è una società seria con dei valori importanti e sono sicuro che quest’anno raggiungeremo grandi obiettivi. Ringrazio la società per la fiducia dopo aver passato un anno difficile a causa dell’infortunio avuto. Adesso penso a recuperare velocemente e tornare in campo per dare il massimo. Sono molto contento di essere allenato da mister Ruben Olivera perché da lui posso imparare tanto per continuare a crescere”.