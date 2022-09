Eccellenza Lazio girone B: i risultati della quarta giornata

Termina la quarta giornata di Eccellenza girone B. Varie le sfide giocate dalle pontine, con il match rinviato tra Itri e Ferentino a causa dell'allerta meteo. Il derby tra Insieme Formia e Terracina va agli ospiti, con un pirotecnico 4-3 raggiunto proprio sul finale. Vince anche il Monte San Biagio, in trasferta, sul Vicovaro. 3 punti anche per il Gaeta, che invece batte il Fonte Meravigliosa e si porta a 9 in classifica, a -1 dalla vetta. Tutti i risultati.

Domenica 25 settembre

Certosa - Villalba Ocres Moca 3-0

Città di Anagni - Pro Calcio Tor Sapienza 0-0

Colleferro - Audace 3-1

Itri - Ferentino RINVIATA

Luiss - Vigor Perconti 4-2

Pol. Insieme Formia - Terracina 3-4

Vicovaro - Monte San Biagio 1-2

Fonte Meravigliosa - Gaeta 1-2

Sora - Atletico Torrenova 1-0