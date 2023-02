Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 21esima giornata

Nella 21esima giornata di Eccellenza, con il girone B in campo tra Mattina e Pomeriggio, il Sora continua il suo straordinario percorso vincente e anche contro l'Atletico Torrenova cala la 'manita', vincendo 5 a 1. 3 punti anche per il Colleferro contro l'Audace e per il Ferentino, che vince la sfida salvezza contro l'Itri di Ardone, che ormai non sa più vincente. Il Gaeta porta a casa la massima posta in palio contro il Fonte Meravigliosa con doppietta di Nohman. L'Insieme Formia batte il Terracina nel derby, dopo la vittoria della Coppa Italia, e aggancia la squadra di Pernarella in classifica. Vincono anche l'Anagni e la Vigor Perconti. 1 a 1 tra Villalba e Certosa. Nel pomeriggio Monte San Biagio sconfitto dal Vicovaro nel pomeriggio.

Ore 11

Atletico Torrenova - Sora 1-5

Audace - Colleferro 1-2

Ferentino - Itri 2-0

Gaeta - Fonte Meravigliosa 2-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Città di Anagni 1-2

Terracina - Pol. Insieme Formia 1-2

Vigor Perconti - Luiss 2-1

Villalba Ocres Moca - Certosa 1-1

Ore 15

Monte San Biagio - Vicovaro 0-2