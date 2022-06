Il Gaeta vince il Premio Disciplina

Girone C

Un bel riconoscimento per il Gaeta, che vince il Premio Disciplina relativo alla stagione 2021/2022 di Eccellenza. Un premio che riguarda non solamente il girone C ma tutti e tre i raggruppamenti dell'Eccellenza laziale. L'annuncio del club:

"Esprimiamo grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio per il conseguimento del Premio Disciplina della stagione appena conclusa di Eccellenza. Primato che non si ferma solo al Girone C. Infatti il punteggio ottenuto è il migliore tra tutte e 48 le partecipanti all'Eccellenza Laziale. Un ringraziamento doveroso a mister Marco Di Rocco, al suo staff e a tutti i nostri calciatori".