Gaeta, conferme in vista della prossima stagione

Eccellenza Lazio Girone C

Il Gaeta continua a lavorare sul mercato, confermando giocatori importanti per il club. Nella prossima stagione, a disposizione di mister Bellamio ci saranno ancora una volta Siciliano, Sigillo e Orlando. Il comunicato del club: "Altre riconferme importanti per il prossimo campionato di Eccellenza. Saranno a disposizione di mister Bellamio: Davide Siciliano (difensore classe 2000 al quarto anno in biancorosso), il centrocampista classe 2003 Alessandro Sigillo e il centrocampista offensivo gaetano doc Liam Orlando, anch'egli classe 2003".