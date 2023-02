Insieme Formia, tutto per tutto: al Parisio arriva il Budoni

Dopo l'1 a 0 dell'andata a favore dei sardi, l'Insieme Formia è chiamato a ribaltare il risultato tra le mura del Washington Parisio. La formazione di Roberto Gioia ospiterà il Budoni nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia, fase nazionale, in casa, a partire dalle ore 15. Una gara da dentro o fuori, nella quale i biancazzurri dovranno rispondere alla rete di Ndiaye, arrivata nei minuti finali del match d'andata, che ha messo in salita il percorso verso i quarti di finale per i pontini. Nonostante un'ottima prestazione e un rigore non concesso, l'Insieme Formia non è riuscito a trovare il pari: al Parisio si ripartirà proprio dall'1 a 0, ma questa volta la squadra di Gioia avrà dalla sua un vantaggio non indifferente: i tifosi, il dodicesimo uomo in campo, che ancora una volta risponderanno presente, facendo sentire la loro vicinanza alla squadra.