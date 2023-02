Insieme Formia, dopo la Coppa Italia c'è la fase nazionale

Dopo la vittoria della Coppa Italia d'Eccellenza contro la Luiss, l'Insieme Formia sarà impegnato nelle fasi nazionali della competizione. Il club è atteso dagli ottavi contro il Budoni, formazione sarda, che sfiderà in una doppia gara. L'andata è in programma mercoledì 15 febbraio in casa. Il ritorno è previsto per l'1 marzo, in terra sarda. Il club sardo è primo in classifica, due punti avanti al Sassari ma con una gara in più.