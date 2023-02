Insieme Formia, Gioia suona la carica: "Avanti senza guardare la classifica"

L'Insieme Formia si prepara a scendere in campo contro il Vicovaro dopo la finale di Coppa Italia e la vittoria in campionato contro il Terracina. In settimana mister Gioia ha parlato a Sport Pontino: le sue parole.

"Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare come stiamo facendo. Ci sono i margini per fare sempre meglio, dobbiamo solo continuare su questa strada. Domenica a Terracina abbiamo fatto una buona prova anche se il campo non permetteva. Abbiamo cambiato qualcosa e i ragazzi sono stati bravi a lottare per portare a casa tre punti importantissimi".

"Stiamo inserendo piano piano i nuovi acquisti, anche se arrivati in ritardo di condizione. Stiamo lavorando anche su questo".

"Il Vicovaro non è quello dell'andata ma se guardiamo la classifica rischiamo di farci del male. Sappiamo che è una buonissima squadra, sappiamo i nostri punti di forza e dobbiamo essere bravi a continuare. Abbiamo qualche acciaccato ma quelli non mancano mai ma quelli che andranno in campo faranno una grande partita".