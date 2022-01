Itri Calcio, rinforzi dal mercato: arrivano tre giovani

Anche l'Itri si muove sul mercato. Il club di Eccellenza, Girone C, ha messo a segno tre colpi dalla società Aurora Alto Casertano, militante in Serie D. Nel club pontino arrivano Pisano, Ciotola e Diabate. Si tratta di tre profili diversi accumunati dall'anno si nascita: sono tutti 2004. Differenti invece i ruoli: il primo è un portiere, il secondo un esterno difensivo e il terzo una punta. In biancazzurro i tre si metteranno a disposizione di Ardone per provare a fare quanto meglio in questa seconda parte di stagione. Il comunicato:

"Tris di innesti in casa Itri Calcio. Dalla società Aurora Alto Casertano (formazione militante nel campionato di Serie D) arrivano 3 calciatori classe 2004, che rinforzeranno la rosa allenata da Marco Ardone. Si tratta del portiere Pisano, dell'esterno difensivo Ciotola e della punta Diabate. A loro va un caloroso benvenuto e l'augurio di togliersi parecchie soddisfazioni con la casacca biancazzurra".