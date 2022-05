Promozione Lazio girone E: i risultati della 27esima giornata

Termina la 27esima giornata del campionato di Promozione, girone E. Nel derby tra Montenero e Lenola, vincono 2 a 0 i padroni di casa. L'Hermada a sorpresa batte l'Atletico Pontinia, che resta però in zona playoff. Un buon pari per il Latina Borghi Riuniti contro il Ceccano, mentre il Roccasecca batte 2 a 0 la Virtus Faiti. Per quanto riguarda la lotta al vertice, vince il Monte San Biagio contro l'Anitrella con il risultato di 1 a 0 mentre si ferma il Nuovo COS Latina contro il Real Cassino Colosseo. La squadra di Del Prete vola dunque 3 punti avanti (con una gara ancora da recuperare) rispetto agli avversari e si candida seriamente per la vittoria del campionato.

Montenero - Lenola 2-0

Hermada - Atletico Pontinia 2-1

Latina Borghi Riuniti - Ceccano 1-1

Polisportiva Tecchiena - Isola Lirinia 3-0

Monte San Biagio - Anitrella 1-0

Real Cassino Colosseo - Nuovo COS Latina 2-0

Virtus Faiti - Roccasecca 0-2

Sport Virtus Guarcino - Alatri Calcio RINVIATA