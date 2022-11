Promozione Lazio, quinta giornata: COS vince ancora, Pontinia ko

È finita la quinta giornata di Promozione nel Lazio. Ancora una sconfitta per il Latina Borghi Riuniti, che contro il Pescatori Ostia ha perso di misura con un gol di Masciangelo. Nello stesso girone, quello C, anche il Pontinia non ha ottenuto punti: contro il Villa Adriana, la sfida pirotecnica, è terminata 3 a 2 per i padroni di casa: per i pontini doppietta di Di Giulio che però non basta. Sconfitta anche per la Pro Cori, nel girone D, contro il Rocca Priora: a decidere un gol di Ulisse. Nel girone E, un pari per 1 a 1 per il Montenero contro il Monte San Giovanni Campano con gol di Coschiera. Il Lenola ha battuto il Tecchiena 2 a 0: in gol Piccione e Boye. Stesso risultato per il Nuovo Cos Latina che invece ha battuto il San Giovanni Incarico con le reti di Ciccarelli e Minà. Pari a reti inviolate tra Roccasecca e Real Cassino e Atletico Pontinia e Ceccano.

Latina Borghi Riuniti - Pescatori Ostia 0-1

Villa Adriana - Pontinia 3-2

Rocca Priora - Pro Cori Calcio 1-0

Football Club Montenero - Monte San Giovanni Campano 1-1

Polisportiva Tecchiena - Lenola 0-2

Real Cassino - Roccasecca 0-0

Atletico Pontinia - Ceccano 0-0

San Giovanni Incarico - Nuovo COS Latina 0-2