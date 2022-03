Serie D girone G: i risultati della 25esima giornata

Conclusa la 25esima giornata di Serie D, girone G, in campo tra sabato 26 e domenica 27 marzo. Tra le gare degli anticipi, anche il derby tra Aprilia e Insieme Formia, vinto a sorpresa dalla squadra di Starita, capace di imporsi per 3 a 2. Un match ricco di emozioni e di gol, con un finale accesissimo che rischiava di rovinare i piani del Formia, che nonostante tutto questa volta è capace di tenere il vantaggio e non farsi rimontare. Tutti i risultati della giornata.

SABATO 26 MARZO

GLADIATOR – LANUSEI 3-1

CARBONIA – CYNTHIALBALONGA 1-0

SASSARI LATTE DOLCE – REAL MONTEROTONDO SCALO 1-3

VIS ARTENA – GIUGLIANO 2-1

APRILIA – POL. INSIEME FORMIA 2-3

DOMENICA 27 MARZO

TEAM NUOVA FLORIDA – OSTIAMARE 2-1

AFRAGOLESE – ATLETICO URI 2-0

MURAVERA – CASSINO RINVIATA

ARZACHENA – TORRES RINVIATA