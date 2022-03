Sora-Terracina 3-1: vincono i ciociari

Il posticipo pomeridiano della 21esima giornata di Eccellenza Girone C, tra Sora e Terracina, termina 3 a 1 per i ciociari. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 14' con Bispuri, che dalla distanza sorprende Frasca. Il pari è immediato con Rossi e arriva appena un giro d'orologio dopo. Alla ripresa, dopo soli sei minuti, Rossi completa la rimonta trasformando un calcio di rigore procurato da Belotti. Al 20' i sorani siglano il 3 a 1 che però viene annullato a Rossi per fuorigioco, dopo un tiro di Cestrone respinto dal portiere. Al 32' del secondo tempo arriva il tris del Sora con Beugre su assist di De Fato. Finisce 3 a 1 la sfida, con i 3 punti che vanno ai padroni di casa. Terracina ko.

SORA-TERRACINA 3-1

MARCATORI: 14' pt Bispuri, 16' pt Rossi, 6' st Rossi, 32' Beugre