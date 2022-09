Terracina-Luiss a porte chiuse: il motivo

Per il Terracina, la prima giornata di campionato sarà contro la Luiss, nel girone B. La sfida, in programma il 4 settembre alle 15:30, sarà a porte chiuse a causa dell'inagibilità dello stadio Colavolpe, in attesa che il Comune tolga il vincolo sull'impianto.

Il comunicato: "Il Terracina 1925 comunica che la gara Terracina-Luiss, in programma domenica 4 settembre alle ore 15.30 presso lo Stadio 'Mario Colavolpe' , si disputerà a porte chiuse a causa dell'attuale inagibilità dell'impianto. La Società, che nel corso di questi primi mesi di gestione si sta fortemente impegnando nella rivalutazione e ristrutturazione dello Stadio 'Mario Colavolpe', è in contatto con le autorità comunali competenti per risolvere il vincolo attualmente imposto dal Comune di Terracina e rendere possibile al più presto l'affluenza del pubblico alle gare casalinghe della squadra".