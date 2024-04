Terracina senza tifosi per una giornata: la decisione per cori razzisti

Il Terracina dovrà disputare un turno a porte chiuse perché "i propri sostenitori, in campo avverso, nel corso del secondo tempo, per alcun minuti, rivolgevano cori di stampo discriminatorio per motivi di razza ad un calciatore di colore della squadra avversaria. Gli stessi, inoltre, facevano esplodere alcuni petardi senza conseguenze". Questo è quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo.