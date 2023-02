Terracina, striscione da applausi: "Auguri alla Formia ultras"

Solo pochi giorni prima della 21esima giornata di campionato, l'Insieme Formia ha conquistato la Coppa Italia d'Eccellenza. Un successo che ha regalato gioia ed entusiasmo in casa biancazzurra, tanto che Viscovich e compagni hanno subito agguantato anche i tre punti in campionato nel match successivo, contro il Terracina. Proprio i tifosi di casa, nonostante il Colavolpe ancora chiuso ai supporter, hanno esposto prima del match uno striscione per fare i complimenti agli avversari, nel quale si legge "Auguri alla Formia ultras". Un gesto apprezzato dai formiani, che hanno ringraziato la Curva Mare sui social.