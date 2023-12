Il Terracina vince e ringrazia il Ferentino: ripresa la corsa verso la vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Tor Sapienza

Torna il sorriso in casa Terracina. Dopo quattro pareggi di fila, la formazione pontina torna a vincere e lo fa contro il Tor Sapienza, fuori casa. Ad aprire le marcature è Camara al 57': passano appena 10 minuti e Giordani pareggia però i conti. Fino a due minuti dal novantesimo, lo spettro del pareggio - l'ennesimo - incombe sui Tigrotti, che spezzano però la "maledizione" con la rete di Bellante all'88'. Un gol che regala i 3 punti a Pernarella e permette al Terracina di accorciare in classifica, complice il pari dell'UniPomezia sul campo del Ferentino, grazie ai due gol in rimonta dei ciociari: ora sono 5 le lunghezze di distanza dalla vetta.

Tor Sapienza-Terracina 1-2

Marcatori: 57' Camara, 68' Giordani, 88’ Bellante