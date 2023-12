Terracina avanti in Coppa Italia: pari con il Gaeta, è semifinale!

Torna il sorriso in casa Terracina. Dopo quattro pareggi consecutivi in campionato, i Tigrotti riescono a passare il turno in Coppa Italia: anche questa volta escono però dal campo con un pari. Finisce infatti 2-2 al Riciniello contro il Gaeta il ritorno dei quarti della competizione d'Eccellenza. Ad aprire le marcature sono proprio gli ospiti con Zambruno al 38' ma alla ripresa, al 71', Natiello pareggia i conti. Prende allora in mano il gioco Bellante che al 79' porta nuovamente avanti i suoi. Inutile, sul finale, il gol di Di Vito a tre minuti dal 90'. In virtù del pari dell'andata per 0-0, a passare il turno sono proprio gli uomini di Pernarella.

Gaeta-Terracina 2-2

Marcatori: 38’ Zambruno (T), 71’ Natiello (G), 79’ Bellante (T), 87’ Di Vito (G)