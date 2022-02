LND Lazio, Zarelli: "La ripartenza dei campionati è un segnale"

Melchiorre Zarelli, presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Lazio, ha parlato della ripresa dei campionati. Nella prossima giornata ripartirà infatti il regolare svolgimento dei campionati, già ripresi da due settimane con i recuperi delle sfide non disputate.

“Riprendono i campionati nel suo regolare svolgimento, ma sono già due domeniche che si è tornati a giocare con i recuperi. È un segnale che tutti dobbiamo saper cogliere nel modo corretto per arrivare al termine della stagione. Le gare sono andate in sostanza bene, perché si è giocato nel 90% dei casi. Ci sono stati alcuni rinvii, ma sono ancora nell’ordine delle cose del momento che viviamo. Si riparte con nuove regole per giocare, giocare e giocare. Ce lo chiedono in tanti, la maggior parte dei ragazzi e dei loro genitori. Chi vorrebbe fermarsi? Sono gli stessi che poi alzano la voce e si lamentano che si buttano le stagioni. Con le vaccinazioni l’Italia non si ferma, perché dovremmo essere noi a bloccare la voglia di fare attività sportiva?”.