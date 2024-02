Pallavolo, il Cisterna Volley lotta ma alla fine cede alla forza di Perugia

Il Cisterna Volley lotta ma alla fine cede in 4 set alla forza della Sir Susa Vim Perugia. Quello giocato davanti ai 1851 spettatori del palazzetto dello sport di viale delle Province è stato match equilibrato che però ha visto prevalere la maggiore concretezza degli ospiti soprattutto con il fondamentale del servizio che ha inciso non poco. I pontini, dopo aver perso il primo set (19-25), sono riusciti a riaprire la partita vincendo il secondo parziale (25-22) per poi combattere nel terzo fino al 22-25 che ha aperto la strada alla vittoria finale di Perugia arrivata con il 18-25 dell’ultimo set.

Alla luce di questo risultato il Cisterna resta fermo a 22 punti in classifica frutto di sette vittorie e dodici sconfitte. Saranno ora decisive le ultime sfide della regular season per determinare il piazzamento finale della squadra di coach Guillermo Falasca.

Un minuto di silenzio per Nicoletta e Renée

Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia che ha colpito Cisterna e per la morte di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato; per lo stesso motivo è stato annullato anche il terzo tempo tra le due squadre inizialmente previsto presso La Corte di Bonifacio, l’elegante locale nel cuore di Cisterna all’interno della sede di Palazzo Caetani.

Le dichiarazioni del post gara

“Potevamo avere l’opportunità di realizzare almeno un punto contro una squadra che ha servito molto forte ma noi dobbiamo cominciare a spingere quando ci rendiamo conto che loro non stanno spingendo troppo - ha detto Daniele Mazzone nel post gara -. Diventa snervante giocare quando la palla è sempre alta ma ora dobbiamo pensare alle prossime perché questa è una partita strana da analizzare. In conclusione però posso dire che vedo il bicchiere mezzo pieno analizzando tutto quello che abbiamo visto in campo”.

"La partita è stata molto bella, combattuta da tutte e due le parti e vorrei ringraziare il pubblico per la bella atmosfera - ha dichiarato Leon di Perugia. Sono contento per la vittoria ma devo dire che abbiamo sofferto un bel po’ e la cosa più importante è vincere perché si avvicinano i play-off e questo match lo consideriamo come di preparazione per la parte finale del campionato”

Le prossime gare

Al Cisterna Volley restano da giocare altre tre partite nella regular season del campionato di Superlega: due in trasferta e una sola in casa. I pontini torneranno in campo domenica prossima (18 febbraio) alle 18:00 in casa della Lube per poi tornare a giocare al palazzetto di viale delle province a Cisterna il 25 febbraio (alle 18:00) nel match contro il Verona per poi chiudere con la sfida del 3 marzo in casa del Monza.

I tabellini

CISTERNA VOLLEY – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 10, Piccinelli (lib), Faure 23, Rossi, Czerwinski ne, Baranowicz 2, Mazzone 8, Bayram ne, Nedeljkovic 6, Peric 8. All. Falasca

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro ne, Held 2, Giannelli ne, Herrera 10, Toscani (lib) ne, Leon 20, Ben 11, Solé 5, Colaci (lib), Resende, Semeniuk 18, Plotnytskyi ne, Russo 5, Ropret 2. All. Lorenzetti

Arbitri: Simbari e Caretti

Parziali: 19-25 (25’), 25-22 (29’), 22-25 (29’), 18-25 (26’)

CISTERNA VOLLEY: ricezione 30% (11%), attacco 45%, ace 4 (err. batt. 20), muri pt. 12

SIR SUSA VIM PERUGIA: ricezione 32% (17%), attacco 50%, ace 13 (err. batt. 17), muri pt. 10