Pallavolo, Cisterna cede in tre set a Verona. Sfuma il sogno play off

Sfuma il sogno play off per il Cisterna Volley che nell’ultima partita casalinga della stagione regolare - e penultima del campionato di Superlega - cede in tre set al Rana Verona. Una gara che ha visto i pontini sempre costretti a rincorrere gli avversari. Alla luce di questo risultato il Cisterna resta fermo a 23 punti con un’ultima partita da disputare per la regular season, a Monza, domenica prossima mentre Modena grazie alla vittoria su Catania sale a 27 punti.

Persi i primi due parziali, rispettivamente 22-25 e 19-25, i padroni di casa hanno dato battaglia nel terzo set in cui Verona è stata letteralmente trascinata da Keita (Mvp del match) con un finale di partita tutto punto a punto in cui gli uomini di coach Falasca hanno annullato tre match point prima di soccombere 26-28. Tra i pontini, in evidenza in fase offensiva, Ramon e Bayram con 16 punti a testa. Per quanto riguarda il servizio Verona ha chiuso con otto aces e 10 errori mentre Cisterna ha archiviato la partita con sei aces e 16 errori.

Le dichiarazioni del posta gara

“Devo dire che Verona ha fatto un buon lavoro in questa partita, soprattutto nel muro-difesa e noi siamo riusciti a iniziare a giocare la nostra partita solo nel finale del terzo set - ha dichiarato al termine del match Jordi Ramon -. Questo non possiamo permettercelo in una competizione così difficile come la Superlega e posso dire, con il senno del poi, che sarebbe stato meglio iniziare da subito con questa intensità. A Cisterna mi sono trovato molto bene perché c’è un gruppo giovane e che lavora tanto: abbiamo centrato l’obiettivo salvezza che non era scontato all’inizio, ora dobbiamo continuare a giocare dando il massimo”.

“Siamo venuti a Cisterna per vincere e, soprattutto, per ottenere sei punti nelle ultime due partite della stagione regolare - ha detto invece Keita -. Abbiamo preparato questa partita contro Cisterna arrivando dalla sconfitta di Milano e ci siamo preparati per vincere spingendo molto perché è importante per noi e per il focus che dobbiamo tenere sui play-off”.

La partita

Coach Guillermo Falasca schiera il Cisterna Volley con Michele Baranowicz in cabina di regia opposto a Theo Faure, laterali Pavle Peric e Jordi Ramon con Daniele Mazzone e Aleksandar Nedeljkovic centrali e Alessandro Piccinelli libero.

PRIMO SET - Dopo un avvio piuttosto equilibrato è Verona a staccarsi sul 9-11 e creando il primo strappo della partita: Cisterna prova a rispondere con alcuni turni al servizio ma le cose non cambiano di molto (11-13). Il turno al servizio di Keita per Verona aumenta il divario perché dalla linea dei nove metri il giocatore del Verona trova due aces in sequenza che portano avanti i suoi 14-17. Cisterna prova a rispondere ma la pressione al servizio degli avversari è notevole: sul 15-19 Falasca chiama il time-out, si torna in campo e Ramon prima realizza il 16-19 da posto quattro poi il 17-19 e il 18-19 dalla linea dei nove metri con due aces di fila. Il Cisterna cresce anche a muro e Nedeljkovic realizza il 20-21 ma i pontini pasticciano e agevolano il Verona fino al 21-24 preludio al 22-25 che chiude il primo set.

SECONDO SET - Anche il secondo parziale inizia come il precedente con un equilibrio fino al 10-10 e poi con Verona capace di mettere il naso avanti (10-12). Cisterna prova a restare in scia ma il turno al servizio di Keita è devastante perché Verona arriva fino all’11-18 a suon di ace e servizi complicati che costringono Baranowicz a giocare sempre con la palla piuttosto staccata. Cisterna prova a rispondere piazzando tre punti in sequenza (14-18) ma la pressione di Verona dalla linea del servizio è notevole (17-23) e la ricezione dei padroni di casa ne risente, così il set già compromesso finisce 19-25.

TERZO SET - Sotto di due set Cisterna è costretta a giocare il terzo con l’obiettivo di provare a prolungare la partita. L’avvio è convincente e Cisterna parte forte, Verona risponde trascinata dal solito Keita e impatta e sorpassa sul 10-12. Cisterna non molla la presa e con Faure trova il 14-16 che riavvicina i pontini. Salgono in cattedra Bayram e Ramon, protagonisti assoluti nel recupero che porta al 18-18. Si gioca punto a punto fino alla conclusione (21-21, 23-23) quando la sfida diventa Cisterna Volley contro Keita che è il principale punto di riferimento offensivo ospite.

I tabellini

CISTERNA VOLLEY – RANA VERONA 0-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 16, Piccinelli (lib), Faure 16, Rossi ne, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 6, Bayram 9, Nedeljkovic 3, Peric 1. All. Falasca

RANA VERONA: Zingel 1, Cortesia ne, Dzavoronok 12, D’amico (lib), Jovovic ne, Keita 21, Esmaeilnezhad, Grozdanov 4, Spirito, Bonisoli (lib) ne, Sani, Mosca ne, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev

Arbitri: Umberto Zanussi e Marco Zavater

Parziali: 22-25 (20’), 19-25 (26’), 26-28 (34’)

Note: spettatori 1456

CISTERNA VOLLEY: ricezione 34% (21%), attacco 55%, ace 6 (err. batt. 16), muri pt. 6

RANA VERONA: ricezione 42% (31%), attacco 56%, ace 8 (err. batt. 10), muri pt. 4

MVP Keita (Rana Verona)