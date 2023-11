Pallavolo A3, Sabaudia ko in tre set in casa della Smartsystem Fano

Seconda sconfitta consecutiva - e terza dall’inizio del campionato - per la Plus Volleyball Sabaudia che in trasferta cede alla Smartsystem Fano in tre set. Una gara con poca storia che vede i pontini sempre sotto nel punteggio in casa di una delle squadre già forti del suo girone, e al momento capolista con 10 punti. Restano 4 invece i punti per il Sabaudia nella classifica del Girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca.

La partita

Inizia in salita la trasferta marchigiana della Plus Volleyball Sabaudia, che per la sua quarta giornata di campionato si trova ad affrontare la temibile Smartsystem Fano. Infatti, fin dal primissimo punto il Fano dimostra di voler conquistare la vittoria nel famigliare Pala Allende e i risultati sembrano convergere in questa direzione. La squadra marchigiana si impone sui rivali pontini grazie indubbiamente a un team di esperienza e talento e, nonostante gli sforzi del Sabaudia di recuperare il gap, il primo set si chiude abbondantemente a favore del Fano, con il parziale di 25-17. Nel secondo set continua a soffiare un vento favorevole per la Smartsystem che, levate le ancore, prende il largo e distanzia di diverse lunghezze la Plus Volleyball Sabaudia. Il vantaggio diventa particolarmente evidente sul finire del set, ma il Sabaudia non si da per vinto e riesce a recuperare numerosi punti. I generosi sforzi dei pontini tuttavia non sono sufficienti e il set si chiude nuovamente a favore del Fano, con il parziale di 25-16. Nel terzo set i marchigiani proseguono la loro corsa, favorita dallo scoramento della formazione pontina che vede sfumare rapidamente le sue possibilità di riscatto. Un attacco di prima intenzione vincente di Mazzon e un ace di Merlo regalano il diciottesimo punto al Fano, che doppia la formazione pontina. Non tutto è perduto, infatti, il Sabaudia recupera diverse lunghezze, portandosi sul 23-18, ma neanche questo è sufficiente per dare una svolta positiva alla partita che si chiude a favore del Fano, con il parziale di 25-18.

Il tabellino

Smartsystem Fano - Plus Volleyball Sabaudia: 3-0 (25-17; 25-16; 25-18)

Smartsystem: Michalovic 13, Roberti 9, Galdenzi, Merlo 12, Partenio, Raffa (L), Ugoccioni, Margutti, Focosi 5, Mazzon 8, Girolometti 7, Gori, Maletto.. All.: Tofoli.

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola 4, De Paola (ne), Ferenciac 1, Mazza 4, Crolla (ne), Onwuelo 13, Della Rosa 2, Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz 9, De Vito, Catinelli 1. All.: Giombini.

Note:

Smartsystem Fano: ace 5, err.batt 10, ric.prf. 35%, att. 40%, muri 15.

Plus Volleyball Sabaudia: ace 0, err.batt. 13, ric.prf. 22%, att. 30%, muri 7.

Arbitri: Mesiano; Pasquali