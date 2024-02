Pallavolo, dopo Perugia altra gara proibitiva: Cisterna fa visita alla Lube

Reduce dalla sconfitta casalinga con Perugia, il Cisterna Volley torna subito in campo. E subito è chiamato a una nuova sfida proibitiva, quella all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube Civitanova, che mercoledì è caduta a Trento dopo quattro successi di fila. Il match, valido per la nona giornata del campionato di pallavolo di Superlega Credem Banca, si gioca alle 18 di domenica 18 febbraio.

La vigilia in casa di Cisterna

Nonostante le ultime due sconfitte, con Modena e Perugia, il Cisterna di coach Guillermo Falasca nel girone di ritorno ha totalizzato più punti che in quello d’andata ma con altre tre partite da disputare. “Andiamo a giocare su un campo ostico e difficile, ancora contro un top team, perché dopo Perugia sfidiamo la Lube, ma in questi casi non dobbiamo guardare la classifica ma ci dobbiamo concentrare solo alla nostra metà campo - chiarisce Alessandro Piccinelli, libero del Cisterna Volley -. Dobbiamo scendere in campo con grinta e determinazione con l’obiettivo di poter continuare a lottare per il nuovo obiettivo che ci siamo dati: manca poco alla conclusione della regular season e dobbiamo sudarci questo obiettivo che è rappresentato dalla zona play-off”.

La vigilia in casa Lube

In casa Lube oggi si monitorano le condizioni di Nikolov, fresco di rinnovo fino al 2028, ma reduce da noie alla schiena, mentre per quanto riguarda la classifica la squadra avversaria è attualmente quarta a -1 da Piacenza e con Verona alle calcagna (-2), così con questi presupposti Zaytsev e soci non possono permettersi di perdere punti a cuor leggero. “In ballo ci sono punti importanti perché nelle ultime tre gare cercheremo di conquistare il miglior posto possibile nella griglia Play Off - ha detto Chicco Blengini -. Cisterna ha effettuato dei cambiamenti e i frutti non si sono visti subito, ma sono arrivati. I pontini lo hanno dimostrato mietendo anche vittime illustri fino a giocarsi l'accesso ai Play Off. Sarà indispensabile fare molta attenzione come in ogni match della SuperLega, veniamo da un risultato non positivo e dovremo essere capaci di centrare l'approccio. Nikolov? Sta lavorando per recuperare dal problema alla schiena, monitoriamo la situazione”.