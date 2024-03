Pallavolo, il Cisterna Volley chiude la stagione regolare con la trasferta a Monza

Il Cisterna Volley chiude la stagione regolare con la trasferta sul campo del Mint Vero Volley Monza. Sfumato il sogno di accedere ai play off gli uomini di coach Falasca scendono in campo oggi pomeriggio alle 17.30 con la voglia di conquistare i tre punti per onorare una partita, l’ultima della regolar season, che ha comunque un valore importante per il campionato.

“Nell’ultima gara della regular season affrontiamo Monza ed è certo che sarà una partita complicata perché conosciamo il suo valore, una squadra che ha ottenuto risultati importanti - ha dichiarato alla vigilia Andrea Rossi, capitano del Cisterna Volley -. Nonostante tutto noi scenderemo sicuramente in campo con l’obiettivo di chiudere nella maniera migliore la nostra stagione regolare. Analizzando il campionato posso dire che è stato sia dolce sia amaro perché nel finale di stagione potevamo centrare i play-off ma non ci siamo riusciti, abbiamo ottenuto risultati non positivi nel finale di stagione e per questo c'è un po' di rammarico in tutti noi anche se la stagione è più che positiva anche grazie a giocatori nuovi che si sono progressivamente ben integrati nel gruppo e hanno dato un contributo molto importante”.

Cisterna ha centrato l’obiettivo salvezza con largo anticipo ma ha saputo regalare soprattutto in casa una serie di prestazioni elettrizzanti che hanno coinvolto il pubblico e, allo stesso tempo, portato punti preziosi per la classifica. “Manca ancora una partita da giocare per concludere la stagione regolare e la giocheremo con il massimo della determinazione proprio come abbiamo affrontato tutte le sfide finora - ha commenta Candido Grande, direttore sportivo del Cisterna Volley -. Non siamo riusciti a entrare nei play-off e di questo sicuramente non siamo contenti, ci tengo però a sottolineare che abbiamo centrato l’obiettivo iniziale della salvezza con largo anticipo e poi, cosa molto importante, abbiamo lottato per un secondo obiettivo praticamente fino alla fine del campionato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché non è scontato e tutto quello che abbiamo ottenuto finora in questo campionato lo abbiamo ottenuto grazie al grande lavoro che è stato portato avanti dalla società, dallo staff e dai giocatori che ci tengo a ringraziare a nome mio e della società. Siamo un Club giovane che ha un anno di attività alle spalle e che è destinato a crescere anche grazie all’esperienza di tutti”.

La partita tra Monza e Cisterna è anche fondamentale per la definizione della griglia dei play off perché i padroni di casa del Mint Vero Volley Monza, reduci dalla delusione nella doppia finale di Challenge Cup con Varsavia, hanno 36 punti in classifica come Verona e Modena, quindi possono chiudere la stagione regolare tra la quarta posizione, attualmente occupata da Civitanova a quota 37, e la settima piazza. In caso di vittoria da tre punti dei monzesi e concomitante sconfitta di Civitanova al tie break sul campo di Verona, il team lombardo centrerebbe il quarto posto. “Per noi sarà una partita da vincere, dobbiamo portare a casa i tre punti e ci focalizzeremo solo su quello - assicura Massimo Eccheli, allenatore del Mint Vero Volley Monza - Sappiamo che non sarà semplice, perché considero Cisterna una delle sorprese di questa stagione: erano partiti per salvarsi e hanno raggiunto agilmente l'obiettivo giocando anche molto bene. All'andata ci hanno sconfitto con merito, mettendoci molto in difficoltà in ricezione, in una fase in cui stavamo giocando molto bene. Siamo fortemente motivati a dare il meglio per conquistare una vittoria importantissima”.