Pallavolo, Cisterna in trasferta a Taranto: “Ci giochiamo le nostre carte per i play off”

Prima delle due trasferte consecutive per il Cisterna Volley che nella gara di oggi, domenica 4 febbraio, si gioca un importante carta per il futuro della stagione, strizzando l’occhio ai play off dopo che la salvezza è ormai praticamente in tasca. Le due sfide lontano da casa consecutive metteranno alla prova le ambizioni della formazione guidata da coach Guillermo Falasca, ancora alla ricerca di uno squillo importante in trasferta.

Alle 20 Andrea Rossi e compagni scenderanno in campo al PalaMazzola di Taranto con la consapevolezza di poter mettere in campo una prestazione importante contro una formazione alla ricerca di punti, poi a seguire si potrà iniziare a pensare alla trasferta di Modena (11 febbraio) e alla partita in casa contro Perugia nel turno infrasettimanale del giorno di San Valentino.

Le voci alla vigilia

“Sarà una trasferta particolarmente difficile per tutto quello che ci giochiamo, Taranto è una squadra che sta giocando una buona pallavolo: giocano in casa e mi aspetto una partita molto difficile perché sono ancora alla ricerca di punti importanti per chiudere definitivamente il loro discorso salvezza - ha chiarito coach Guillermo Falasca - Nella loro testa avranno l'idea di vincere contro di noi per fare un altro grande passo avanti e per loro sarà una finale ma ovviamente lo sarà anche per noi perché vogliamo giocarci le nostre chance di raggiungere i play off”. Poi Falasca sposta l’attenzione sul campionato e sui dettagli che hanno permesso questo cambio di marcia che ha portato a centrare quattro vittorie consecutive in casa. “Dopo l’arrivo di Baranowicz la squadra ha impiegato qualche partita per sincronizzarsi con il nuovo palleggiatore e con il suo gioco, questo è fisiologico per un ruolo così delicato, le vittorie hanno fatto scattare qualcosa di positivo e da quel momento in poi abbiamo iniziato a giocare a un altro livello - riprende il coach spagnolo - Ci sono tanti elementi che ci hanno permesso di diventare una squadra molto competitiva: tutta la fase di cambio palla e anche la battuta che ha sempre messo tanta pressione agli avversari. Siamo una squadra molto giovane, ambiziosa e in crescita, per tutti questi motivi penso che avremo la possibilità continuare a lottare fino alla fine del campionato e dopo queste partite capiremo se per un posto nei Play Off o per altro, ma sono molto felice di questa crescita che tutti avete potuto vedere”.

L’avversaria del Cisterna Volley

I padroni di casa, penultimi con 11 punti e reduci dal netto stop al PalaBarton contro Perugia, hanno bisogno di benzina per scongiurare una rimonta di Catania, che chiude la classifica a quota 5. “Arriveremo con la voglia di dare il massimo, e ci auguriamo che il pubblico sia presente numeroso e ci sostenga spingendoci durante il match” ha assicurato Giovanni Gargiulo, centrale del Taranto.