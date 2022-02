La Top Volley Cisterna trionfa a Modena, il sindaco: “Un'impresa. Per tutti è un vero orgoglio”

Impresa della Top Volley Cisterna che nella gara disputata sabato 26 febbraio, e valida per la decima giornata di Superelga, vince al Pala Panini di Modena battendo al tie break i padroni di casa. Una gara sontuosa dei ragazzi di coach Fabio Soli protagonisti di una vittoria memorabile nel tempio della pallavolo mondiale.

Dopo essere andata in vantaggio di due set, la Top Volley si è fatta rimontare dalla Leo Shoes PerkinElmer Modena prima di riuscire a colpire definitivamente nel quinto parziale.

Ad esultare per l’importante successo anche il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini. “La vittoria della Top Volley Cisterna dà lustro alla nostra comunità - ha detto il primo cittadino -. Cisterna vince con merito contro una delle squadre proiettate verso lo scudetto, nel tempio della pallavolo mondiale, il Pala Panini di Modena, e conquista al tie break due punti decisivi nella corsa salvezza. Un plauso ai nostri ragazzi e in particolar modo a Tommaso Rinaldi, ex di eccezione, vero protagonista del match. Una trasferta sorprendente e magica. Un'impresa che per tutti è un vero orgoglio” ha poi concluso il sindaco Mantini.