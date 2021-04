Agro Sonoro, quando la formazione diventa scoperta visuale del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

L’ambizioso evento finale, che avrà luogo il 22 maggio, sarà una rassegna audiovisiva in cui verranno presentati i lavori svolti dagli alunni delle scuole primaria coinvolte - alcune classi dell’IC Volta e Cena di Latina e altre dell’IC Chiominto di Cori - e la colonna sonora musicata dagli studenti del Liceo Statale Musicale A. Manzoni, insieme ai loro professori, dello storico documentario che ritrae l’alba del nostro territorio, Nascita di una città.

Il lockdown dello scorso anno, dovuto alla pandemia di Coronavirus, ha allungato i tempi di realizzazione del bando MIUR “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” vinto dai tre partner. Questo tempo dilatato, però, non è rimasto infecondo anzi, i partner di Agro Sonoro hanno colto l’opportunità per implementare la formazione alle insegnanti attraverso il progetto di alfabetizzazione al linguaggio fotocinematografico Cinefotoeduca, che l’Istituto Luce Cinecittà porta avanti dal 2018 all’in- terno delle scuole elementari, prima di attivare i laboratori musicali con l’Associazione “Il Sandalo”.

“La costruzione di queste due attività - introduce Patrizia Cacciani responsabile dell’Istituto Luce Cine- città per il progetto Agro Sonoro - ha previsto una formazione dei docenti all’interno dei laboratori didattici di'Cinefotoeduca', organizzati dal nostro istituto, che ha permesso in seguito di introdurre i piccoli studenti ai segreti della lettura immagini fotografiche. L’attività nelle classi si è poi svolta con foto appartenenti agli archivi personali dei bambini coinvolti, in modo da far riscoprire il proprio territorio in altre epoche e stabilire un contatto con i luoghi del passato attraverso la propria sfera emozionale, l’esperienza di genitori, nonni o altri parenti”.

Grazie alla collaborazione tra Istituto Luce Cinecittà e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che hanno messo a disposizione il loro immenso archivio audiovisivo, testimonianza delle diverse fasi della bonifica del nostro territorio, le insegnanti e gli studenti delle scuole primarie di Latina e di Cori hanno potuto confrontarsi con un percorso di conoscenza delle immagini fisse ed in movimento, attraverso il linguaggio specifico, imparando a contestualizzarlo e decodificarlo, per sviluppare la comprensione delle forme dei documenti fotografici e filmici e dei loro usi nell’evolversi della società fino ad oggi. Tramite un doppio percorso personale gli alunni delle scuole primarie hanno imparato ad autorappresentarsi attraverso un disegno; poi, grazie alle fotografie della propria famiglia hanno recuperato e rinnovato la memoria dei loro nonni, genitori e alle volte anche bisnonni, costruendo una narrazione individuale e collettiva del proprio territorio, confrontandosi con immagini storiche che sono entrate a far parte a pieno titolo del progetto Agro Sonoro (qui le pillole video che riassumono il lavoro https:// www.facebook.com/watch/?v=445918486426167 e https://www.instagram.com/p/CKbikiWjUp- T/?utm_source=ig_web_copy_link). Grazie a questo percorso, gli studenti e gli insegnanti hanno a disposizione un nuovo strumento di studio ed analisi essenziale per leggere la realtà e capirla attraverso le arti visive del cinema e della fotografia, riscoprendo così il proprio territorio nelle sue vesti originarie pronti per ammantarlo di nuovi suoni grazie all’approfondimento dell’arte musicale tradizionale, effettuato in seguito dall’Associazione Culturale Il Sandalo.

Patrizia Santangeli, esperta film maker, ha riassunto con pillole video, pubblicate sui social del progetto, le domande degli alunni e le risposte di Patrizia Cacciani e Barbara Mirarchi sull’esperienza del laboratorio Cinefotoeduca. Ente Capofila Istituto LUCE Cinecittà, società pubblica operante nel settore cinematografico a livello internazionale, ha aderito al bando e ha coinvolto i partner mettendo a disposizione la documentazione audiovisiva sulla storia della Bonifica integrale dell’Agro Pontino presente nell’Archivio Storico Luce. Enti Partner Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, ente pubblico economico che si occupa costantemente della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica del territorio, ha messo a disposizione del progetto Agro Sonoro importanti documenti del suo archivio storico, impianti e strutture consortili, nonché la sua sede principale a Latina in occasione della Rassegna finale del progetto. Il Sandalo Associazione Culturale ha curato la parte di formazione musicale degli insegnanti e degli studenti. L’associazione ha come scopo la divulgazione e la promozione delle culture, delle tradizioni e delle arti che sono alla base di un territorio complesso e variegato come l’Agro Pontino. Le scuole Le scuole e le insegnanti coinvolte sono: Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”, classe V B della Scuola Primaria “O. Montiani”, di Latina, maestra Roberta Galeotti in collaborazione con Valeria Iacobucci, Maria Eleonora Contento e Annunzia Di Vasta. Istituto Comprensivo “Giovanni Cena”, classe I B della Scuola Primaria “Daniele”, di Latina, maestra Barbara Masella. Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto”, classi II B, maestra Patrizia Corbi e II C, maestra Maria Carmela Salomone, della Scuola Primaria “Virgilio Laurienti”, di Cori. Liceo Statale Musicale “Alessandro Manzoni” di Latina, prof.ssa Ermelinda De Feo e i proff. Salvatore Campo, Nando Martella, Pasquale Cavallo, Floriana Pilato, Francesco Capodilupo, Stefania Cimino, Flavia Truppa.

I canali social Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AgroSonoro.progettodidattico Pagina Instagram: https://www.instagram.com/agrosonoro/