Coronavirus, nel Lazio 307 positivi e 10 decessi. Su ricoveri e terapie intensive i dati migliori in 7 mesi

Sono 26mila i test effettuati complessivamente nel Lazio (di cui 11mila tamponi e oltre 14mila antigenici) che hanno portato a scoprire 307 nuovi positivi. Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il bollettino del Lazio segnala inoltre 10 persone decedute e 1.260 pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7% ma se si considerano anche gli atigenici scende all'1,1%. Netto calo dei ricoveri in tutta la regione: -78 per un totale di 933 persone ricoverate in area medica, mentre calano di quattro unità le terapie intensive occupate da pazienti covid per un totale di 155. "Su ricoveri e terapie intensive - commenta D'Amato - sono i dati migliori degli ultimi sette mesi".

La distribuzione dei contagi nel Lazio

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, nella Capitale si contano 185 casi, nel resto della provincia romana sono invece 65. Nelle altre province del Lazio i nuovi positivi accertati sono stati 57 e 4 i decessi. A Latina i contagi sono 28, 17 a Frosinone, 11 a Viterbo e uno solo in provincia di Rieti.

Il bollettino del Lazio del 29 maggio

Nel complesso, alla giornata del 29 maggio e sono 20796 gli attuali casi positivi nella regione Lazio. Di cui 19.708 sono in isolamento domiciliare, 933 sono ricoverati non in terapia intensiva, 155 sono ricoverati in terapia intensiva. 8165 sono i pazienti deceduti e 312.533 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 341.494 casi.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto a ritmo sostenuto la campagna vaccinale: le prenotazioni per i maturandi si chiudono lunedì 31 maggio alle 22. Al momento sono 40mila i prenotati, a cui verrà data una copia della costituzione della repubblica italiana. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid. regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. E' aperto invece agli over 18 l'open week Astrazeneca in programma mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, con richiami a fine agosto.

