Il sottosegretario Costa a Cori: “Il Covid non è sconfitto, ma lo scenario è diverso. Ottobre apocalittico? Una fake news”

E’ stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa il protagonista della prima delle due serate di “Come il vento nel mare”, il festival ideato, organizzato e diretto da Vito Miceli, Giovanna Cunetta e Andrea Alicandro e in corso a Cori. Il primo appuntamento c’è stato ieri, 7 luglio, presso il Molino7cento alla presenza anche del primo cittadino Mauro De Lillis e del prefetto di Latina Maurizio Falco.

“Quanto pesa una bufala, i costi economici e sociali delle fake news” è stato il tema della serata con Stefano Pisani di lercio.it e con moderatore Roberto Chinzari del Tg1. “Considero una fake news chi dice che avremo un ottobre apocalittico, in quanto è impossibile prevedere oggi cosa succederà in autunno. Il compito del Governo è farsi trovare pronto ad ogni scenario” ha detto il sottosegretario Costa che ha rassicurato sullo stato attuale della pandemia: "Non è ancora stata sconfitta, ma siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa. A fronte di un numero di contagi che sta crescendo, non vi è una pressione sui nostri ospedali e in modo particolare sulle terapie intensive. In altri Paesi, dove l'attuale variante è arrivata prima rispetto all'Italia, ad esempio in Portogallo, i contagi stanno già scendendo. Nelle prossime due o tre settimane in Italia ci potrà essere ancora un incremento, siamo sicuramente in uno scenario che deve essere monitorato, ma che non deve creare allarmismi o troppe preoccupazioni ai cittadini”.

Contagi che in queste settimane stanno crescendo anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Nel territorio pontino nella settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio il numero dei nuovi positivi ha conosciuto un aumento del 56,5% e l’incidenza è arrivata a 1.224 casi ogni 100mila abitanti, la più alta nel Lazio e tra le più alte in tutto il Paese.

Tornando poi al tema delle fake news il sottosegretario Costa ha ricordato che il Ministero alla Salute è stato "il primo in Europa ad attivare un dialogo con Facebook e Twitter per cercare di governare il più possibile la comunicazione e rimandare, per ogni domanda sul tema, al sito del Ministero. Ma se le fake news, come definizione, sono tutte uguali, l’effetto - ha precisato - non è uguale. Se un cittadino qualunque scrive su Facebook che il vaccino provoca danni irreversibili è una fake news, se lo scrive un medico è molto più grave". Per quanto riguarda i costi economici e sociali Costa si è richiamato alle informazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità: "La campagna di vaccinazione ha evitato 500mila ricoveri in reparti ordinari. Significa un risparmio di 4 miliardi di euro. Quello che deve far riflettere ancora di più è che delle oltre 160mila vittime nel nostro Paese, ce n'è una parte che purtroppo non ha potuto vaccinarsi e avrebbe voluto farlo, ma il vaccino ancora non c'era". Costa, ricordando di essere stato l'unico politico italiano ad affrontare in un confronto in piazza i No Vax ("lo rifarei perché credo sempre nel dialogo, ma è servito a poco"), divide i No Vax in due categorie: "Una parte ha un sentimento di paura che non è facile da superare: con loro bisogna cercare fino all'ultimo di instaurare un dialogo. Con l'altra parte è più complicato, perché quando si arriva a negare evidenze scientifiche diventa difficile trovare argomentazioni per riallacciare un rapporto".