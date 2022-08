Coronavirus Latina: nella provincia 360 contagi in un giorno, ma nessun decesso

Torna sui livelli fatti registrare prima del “sali e scendi” del fine settimana la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i casi che sono riportati oggi, mercoledì 10 agosto, nel bollettino diffuso dalla Asl sono 360 (ieri erano più di 500 e lunedì 141) e fanno salire a 4.226 il totale in questa prima parte del mese con una media 422 ogni giorno, la metà rispetto al dato di luglio (971 contagi di media ogni giorno).

La mappa dei contagi

I nuovi positivi di cui si dà notiiza nel bollettino di oggi sono stati registrati in 28 dei 33 comuni della provincia: circa un terzo (101) sono concentrati nella sola città capoluogo, Latina, mentre alti 53 sono a Terracina e 34 ad Aprilia. Due sono invece i casi a Bassiano, uno a Castelforte, 22 a Cisterna, 8 a Cori e 9 a Fondi 12 a Formia, 11 a Gaeta e 13 ad Itri; altri 2 ne sono stati accertati rispettivamente nei centri di Lenola e Maenza, 13 a Minturno, 4 in ognuno dei comuni di Monte San Biagio e Norma, 11 a Pontinia, 7 a Priverno, uno rispettivamente a Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci, 10 a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 5 sono a Sermoneta, 18 a Sezze, 7 a Sonnino, uno a Sperlonga e due a Spingo Saturnia.

Nessun decesso nel bollettino

Nel bollettino di oggi, poi, non è riportato nessun decesso (che restano tre nei primi 10 giorni del mese), mentre nelle scorse 24 ore è stato ricoverato uno dei positivi residenti in provincia e per 166 è stata invece notificata la guarigione. Stabile, infine, il numero delle vaccinazioni che ieri sono state 138, di cui 113 quarte dosi.