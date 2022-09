Coronavirus Latina: nessun decesso da nove giorni in provincia. Altri 159 i casi registrati

Resta stabile il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina dove nelle scorse 24 ore sono stati accertati 159 casi (nel bollettino di ieri erano 177). A scattare una fotografia sulla situazione come sempre è il report quotidiano che la Asl pontina ha diffuso nella mattinata di oggi, giovedì 15 settembre. Scende a poco meno del 16% il rapporto tra positivi e tamponi, dal momento che i test effettuati in totale sono stati poco meno di mille e uno ogni 6 circa ha fatto emergere una positività al Covid-19. I contagi dall’inizio del mese di settembre sono stati in totale 2.215 in tutto il territorio pontino, con una media di circa 147 ogni giorno (la metà rispetto al mese di agosto).

La mappa dei contagi giornalieri

I casi riportati nel bollettino di oggi sono stati registrai in 24 dei 33 comuni della provincia. Un terzo sono concentrati nel capoluogo pontino (45), mentre altri 26 ne sono stati accertati nel territorio di Aprilia, 11 a Minturno, 10 rispettivamente a Pontinia e Sezze, 8 a Terracina, 7 nei comuni di Cisterna, Formia e Sermoneta; 6 ancora sono a Sabaudia, 5 a Priverno, 3 a Gaeta, 2 a Itri e Spigno Saturnia e uno nei centri di Castelforte, Lenola, Maenza, Norma, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sonnino e Ventotene.

Nessun decesso da nove giorni

Per il nono giorno consecutivo nel bollettino della Asl non sono riportati decessi (ne sono stati registrati 3 in tutto settembre) come non accadeva dai mesi di maggio e giugno. Nelle ultime 24 ore non è stato effettuato nessun nuovo ricovero (per il terzo giorno consecutivo), mentre le guarigioni notificate sono state 81. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state somministrate in totale 48 quarte dosi e 8 terze dosi.