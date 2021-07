Coronavirus, nel Lazio 85 contagi e 3 decessi. Calano indice Rt ed incidenza

Salgono leggermente rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di coronavirus nel Lazio: sono 85 quelli notificati nelle scorse 24 ore e comunicati oggi dall’Assessorato alla Sanità della Regione. In lieve aumento, rispetto agli ultimi giorni, il rapporto tra positivi e tamponi che torna sopra l’1% (precisamente è all’1,1%) e che si attesta sullo 0,3% se si considerano anche gli antigenici. In totale, infatti, sono stati 26mila ieri i test, di cui quasi 8mila molecolari e la restante parte proprio di antigenici.

I decessi nelle scorse 24 ore sono stati 3, mentre sono state notificate 180 nuove guarigioni; continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di area non critica degli soepdali che sono 155 (-7), mentre le terapie intensive occupate sono 40 (-2). Da segnalare che rispetto alla settimana scorsa si conferma ancora in calo sia l’indice Rt che è allo 0,6 che l’incidenza sotto i 10 casi ogni 100mila abitanti.

Coronavirus Lazio: i casi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, del totale di oggi, 74 sono nella provincia di Roma e 51 solo nella Capitale; altri 5 contagi sono invece stati riscontrati nel territorio pontino, 3 rispettivamente nelle province di Frosinone e Rieti e nessuno in quella di Viterbo. Per quanto riguarda i decessi sono stati registrati tutti e 3 nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 3 luglio

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna anche al situazione generale nel Lazio dove sono poco più di 2800 gli attuali postivi con circa 2600 di questi che non hanno bisogno di ricovero e sono in cura in isolamento domiciliare. Più di 346mila sono i contagi totali che si contano in tutta la regione dall’inizio della pandemia, con 335mila persone che sono poi guarite, 8347 che invece purtroppo non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto anche la campagna vaccinale: ad oggi si contano circa 5,4 milioni di dosi somministrate e circa 2,2 milioni di cittadini che hanno chiuso ciclo vaccinale. Oggi è anche la prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni compiuti (nati nel 2009) e i 16 anni (nati nel 2005) che hanno ricevuto la prima dose nel corso dell’Open Junior; a Sabaudia si chiude invece sempre oggi la tappa della campagna di vaccinazione itinerante con Johnson & Johnson.