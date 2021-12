Coronavirus: i contagi corrono ancora nel Lazio, sono 8.477 in un giorno. Dieci i decessi

Come nella provincia di Latina, altro dato record nel numero dei contagi giornalieri nel Lazio per la fine del 2021: sono 8.477 i nuovi casi di coronavirus che sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 dicembre, dalla Regione con il consueto bollettino (+2.634 rispetto a ieri). Il numero più alto di sempre dall’inizio della pandemia figlio anche di un importante numero di tamponi, in deciso aumento rispetto agli ultimi giorni: sono stati 111.474 i test effettuati, di cui 33.156 molecolari e 78.318 antigenici. Sale ancora nell’ultimo giorno del 2021 il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 7,6% (ieri era del 6,8%.

Tutti gli altri dati

Con il report di oggi la Regione ha dato anche notizia del decesso di altri 10 pazienti: di questi, spiega l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, 7 non erano vaccinati e nessuno aveva ricevuto la dose booster. Nelle scorse 24 ore sono poi state notificate 1.077 guarigioni. Aumenta ancora il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali regionali sono 1.162 (35 on più in un giorno), mentre in terapia intensiva ce ne sono 154 (+4).

I contagi nelle singole province

Superano oggi quota 4mila i contagi nella sola Capitale (sono 4.266) che arrivano a 6.010 se si considera l’intera provincia di Roma; altri 2.467 sono invece nel resto della regione. Un numero quest’ultimo su cui pesano i 1.345 nuovi casi che sono stati accertati nelle ultime 24 ore nel territorio pontino; altri 677 ne sono invece stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 249 da quella di Rieti e 196 infine da quella di Viterbo. I decessi sono tutti stati registrati nella provincia di Roma.

L’ultimo bollettino del 2021 del Lazio

Raggiungono e superano quota 500mila i contagi totali che dall’inizio della pandemia sono stati accertati in tutta la regione, con più di 72mila persone che sono oggi attualmente positive: più di 1.300 sono i ricoverati mentre la stragrande maggioranza degli attuali positivi passeranno Capodanno in isolamento domiciliare a casa. I guariti totali sono quasi 424mila mentre i decessi 9.269.

La campagna vaccinale

La campagna vaccinale prosegue anche durante questo fine settimana di Capodanno. Domani, 1 gennaio, l’assessore regionale Alessio D’Amato sarà al centro vaccinale di Cisterna insieme anche al sindaco Valentino Mantini e al direttore generale della all pontina Silvia Cavalli. Intanto nel Lazio è stato raggiunto l’importante obiettivo di 11 milioni di somministrazione e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo per oltre il 42% della popolazione adulta. E’ stato superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose. Nella giornata di ieri sono state inoculate in totale oltre 56mila dosi mentre sono oltre 37mila le somministrazioni del vaccino pediatrico pari al 10% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.