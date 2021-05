Coronavirus Sabaudia, scuole in dad dopo la zona rossa a Bella Farnia. Il sindaco: “Momento difficile”

L’ordinanza firmata in via precauzionale dal primo cittadino Giada Gervasi; nessun provvedimento invece per parchi pubblici e lungomare

Sono giorni difficili quelli che si stanno vivendo a Sabaudia chiamata ad affrontare un momento molto delicato. Ieri, venerdì 30 aprile, con un’ordinanza la Regione Lazio ha istituito la micro zona rossa a Bella Farnia in seguito all’elevato numero di contagi da coronavirus che si sono registrati all’interno della comunità indiana che risiede nella frazione.

Frazione che è stata limitata come concordato con le Autorità all’area del cluster per 15 giorni e che dovrà seguire una serie di regole più restrittive. Un’altra misura assunta in via precauzionale dal sindaco Giada Gervasi è stata quella della sospensione dal 3 al 7 maggio dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado degli Istituti V.O. Cencelli e Giulio Cesare, inclusi asili nido comunali e scuole dell’infanzia.

“I provvedimenti sono scaturiti dai diversi tavoli convocati dalla Prefettura di Latina in questi giorni e dallo screening effettuato sulla popolazione dalla Asl nella giornata del 29 aprile, che ha accertato 87 casi di positività su 568 tamponi antigenici effettuati - ricordano dal Comune -. I cittadini contagiati sono stati ulteriormente sottoposti al tampone molecolare per la conferma definitiva del contagio. Il materiale genetico prelevato è stato poi inviato allo Spallanzani di Roma per la valutazione della presenza delle varianti del virus”. “L’Amministrazione - prosegue poi l’Ente -, con il coordinamento della Prefettura e il pieno supporto della Asl, sta assumendo tutte le misure necessarie per la gestione ed il contenimento: tra queste l’individuazione, già avvenuta nella serata di giovedì, di due strutture sul territorio che possano ospitare parte dei contagiati per il tempo necessario alla guarigione”.

“E’ un momento difficile e altamente delicato quello che stiamo attraversando ma confido nel buon senso di tutti: non possiamo più permetterci leggerezze e disattenzioni bensì siamo chiamati, oggi più che mai, al rispetto ferreo delle prescrizioni anti covid – commenta il sindaco Gervasi – La situazione presenta carattere di assoluta criticità ma è costantemente monitorata dalle Autorità competenti, che hanno già attivato tutti i protocolli di rito al fine di contenere il rischio di proliferazione dei contagi. È un gioco di squadra che dimostra ancora una volta l’importanza della cooperazione tra Enti, in particolar modo in situazioni così complesse. A tal riguardo vorrei ringraziare la Prefettura di Latina, la Asl, le forze dell’ordine e il gruppo comunale di protezione civile per l’impegno profuso a tutela della sicurezza e salute pubblica e quanti stanno supportando l’Amministrazione comunale.

Rinnovo l’invito a tenere alta l’attenzione adottando comportamenti responsabili perché è solo così che possiamo scongiurare lo sviluppo dei contagi ed evitare ulteriori limitazioni, sia per noi stessi che per le diverse attività commerciali del territorio”, continua il primo cittadino, che così chiosa: “Non abbiamo voluto emettere ordinanze restrittive per i parchi pubblici e il lungomare, che anche in questo week end rimarrà fruibile. Vogliamo essere positivi e fiduciosi perché crediamo fortemente nello spirito di condivisione che fino ad oggi ha contraddistinto la nostra città”.