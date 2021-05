Vaccino, secondo Open Day over 40 nel Lazio. D’Amato: “Ripetiamo una formula fortunata”

Dopo il successo della scorsa settimana, la Regione Lazio lancia per questo weekend il secondo Open Day del vaccino AstraZeneca riservato agli over 40. Due giornate di somministrazioni del siero contro il coronavirus, dunque, sabato 22 e domenica 23 maggio anche nella provincia di Latina dove i punti vaccinali che sono stati scelti sono tre: a Latina presso il teatro San Francesco di via dei Cappuccini; a Formia presso l'amministrazione provinciale di via Spaventola e a Fondi presso l'ospedale San Giovanni di Dio; l’orario quello dalle 19 alle 24.

Le prenotazioni sono iniziate nel pomeriggio di oggi, 20 maggio. ”Da oggi pomeriggio – dichiara l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato – cittadine e cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono richiedere sulla app dedicata Ufirst il ticket virtuale per fissare la prima dose del vaccino AstraZeneca, potendo scegliere ora e hub. Le vaccinazioni si terranno fino alle ore 24.00, basterà portare con sé la tessera sanitaria e il ticket virtuale. Ripetiamo - conclude D’Amato – una formula fortunata che ha riscosso grande successo e che va a incrementare la campagna vaccinale del Lazio che procede spedita”.

Con il ticket virtuale, ricordano dall’Assessorato regionale alla Sanità, è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante l’ora del coprifuoco. Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione, gli orari e le disponibilità di dosi: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Per ritirare il Ticket virtuale fino ad esaurimento disponibilità: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio, oppure scaricare gratuitamente la app UFirst.